Ценам на нефть предсказали рост вопреки спаду экономики

Аналитики Райффайзенбанка предсказали ценам на нефть и газ рост до конца года

Аналитики Райффайзенбанка предсказали рост цен на нефть и газ на протяжении оставшихся месяцев 2022 года вопреки спаду глобальной экономики. Отчет опубликован в Telegram-канале кредитной организации Focus-Pocus.

Авторы отмечают, что в начале июля мировые цены на нефть продолжили снижение из-за опасения инвесторов по поводу возможного роста процентных ставок и рецессии мировой экономики. Оба фактора в теории должны привести к сокращению потребления нефти. На это же указывают данные из США, свидетельствующие об отсутствии серьезного дефицита на местном рынке.

«Тем не менее, мы ожидаем падения добычи нефти в России ближе к концу года, когда ЕС будет увеличивать альтернативные закупки нефти и отказываться даже от смесей, содержащих хоть «каплю» российских сортов. После вступления эмбарго в полную силу добыча нефти в РФ, по нашим прогнозам, может упасть до девяти миллионов баррелей в сутки. Дополнительное давление на объемы может оказать обсуждаемое введение предельных цен на российскую нефть в размере 40-60 долларов за баррель со стороны США, ЕС и их союзников», — говорится в прогнозе.

На газовом рынке цены в настоящий момент находятся на высоких отметках около 1900 долларов за тысячу кубометров. Этому способствуют дефицит поставок из-за забастовок в Норвегии, а также плановый ремонт российского газопровода «Северный поток».

«На газовом рынке также стоит ожидать обострения ситуации ближе к зимнему сезону. Таким образом, к концу года может сложиться значительный дефицит большинства энергоносителей, и даже возможное снижение потребления на фоне рецессии не удержит цены от резкого роста», — резюмируют авторы.

