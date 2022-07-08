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Джонсону пришлось перенести место проведения свадебной вечеринки из-за отставки

Борис Джонсон не сможет сыграть свадьбу в особняке премьеров из-за отставки

Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось перенести место проведения свадебной вечеринки из-за отставки. Об этом сообщает Sky News.

Политик не сможет сыграть свадьбу в особняке Чекерс, который считается резиденцией премьер-министров.

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18 июня 2022

Борис и Кэрри Джонсон поженились на скромной частной церемонии в Вестминстерском соборе в 2021 году. Супруги планировали устроить более масштабное празднование в 2022 году, когда ограничения, связанные с коронавирусом, будут ослаблены.

7 июля Борис Джонсон покинул свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

30 июня стало известно, что протеже Джонсона, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах к мужчинам. Сразу же после обнародования этой информации Пинчер сложил полномочия.

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Анжелика Бережная
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