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Россиянин убил друга и объяснил это просьбой жертвы ударить его ножом

В Кемеровской области обвиняемый в убийстве рассказал, что друг попросил ударить его ножом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кемеровской области 32-летний россиянин пойдет под суд за убийство друга. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте полицейские прибыли к многоэтажному дому, где застали нетрезвого мужчину, рассказавшего им, что некоторое время назад он убил 44-летнего друга, поскольку тот попросил ударить его ножом. Ранее судимый мужчина признался, что просьбу выполнил и заколол свою жертву, а позже сам сообщил о произошедшем в скорую помощь.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает региональное управление ведомства.

4 июля сообщалось, что в Архангельской области россиянин забил до смерти друга и объяснил это борьбой с демоном.

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Владимир Седов
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