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Дефицит картофеля в России исключили

Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, и сейчас уже поступает продукция нового урожая. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в Telegram.

В ведомстве отметили, что эти факторы исключают возможность дефицита и необходимости импортировать картофель нет.

Также в Минсельхозе указали, что в 2022 году посевная площадь под эту культуру увеличилась на 4 процента по сравнению с прошлым годом. В связи с этим ожидается прирост валового сбора картофеля.

8 июля сообщалось, что в части открытых ресторанов «Вкусно — и точка» временно не будет картофеля фри. В компании объяснили это тем, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, которые использовали рестораны.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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