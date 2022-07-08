Девочка спасла застрявшего на дне уличного туалета котенка в Бурятии

В Бурятии девочка спасла котенка, застрявшего на дне уличного туалета

В Бурятии 13-летняя девочка спасла котенка, который застрял на дне уличного туалета. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали «МК» в фонде помощи животным «Собака счастья».

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Специалистам фонда сообщили, что в одном из уличных туалетов города застрял котенок. Волонтеры прибыли на место, однако им долго не удавалось добраться до животного из-за слишком узкого отверстия.

В итоге помочь вызволить котенка из ловушки, в которой он оказался, вызвалась племянница одного из активистов Кристина, узнавшая о произошедшем. Девочка при помощи предоставленного альпинистами снаряжения спустилась в отверстие туалета и подняла животное на поверхность.

Спасенного котенка назвали Вонькой. Волонтеры отмыли животное и передали его в ветеринарную клинику. Врачи диагностировали у него сильное обезвоживание и подключили к капельнице.

