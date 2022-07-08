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Россияне оценили надежность своих браков

Опрос СберНПФ: почти 60 процентов россиян уверены в сохранении семьи до старости

Фото: Unsplash

Россияне высказали о надежности своих семей. Большинство граждан уверены в своем браке и делают совместные накопления, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка СберНПФ.

Респонденты оценили надежность своих браков: почти 60 процентов россиян (58) уверены в сохранении семьи до старости. Больше остальных не сомневаются в долговечности своего брака жители Махачкалы (83 процента), Ярославля (68 процентов), Тольятти (65 процентов), Кемерова (63 процента) и Барнаула (62 процента).

«Год назад таких респондентов было 54 процента. Еще четверть опрошенных сейчас говорят, что им "хотелось бы встретить старость вместе" (в 2021 году это намерение высказывали 28 процентов участников опроса)», — отметили специалисты.

При этом 79 процентов российских домохозяйств ведут совместный бюджет (в 2021 году таких было 76 процентов), добавляя в одну корзину все денежные поступления, кроме карманных расходов членов семьи. Еще семь процентов создают общий бюджет на крупные расходы, а три процента предпочитают содержать раздельные счета, поэтому общие расходы оплачиваются по договоренности.

Ранее в Москве появился новый необычный способ пожениться. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе состоялись первые регистрации брака на речных трамвайчиках во время мини-круизов по Москве-реке.

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Марина Совина
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