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Купившие дешевый тур на Мальдивы россияне раскрыли секрет экономии

Читатели «Тонкостей туризма» рассказали, что тур на Мальдивы без алкоголя сильно дешевле

Фото: Siraphob Werakijpanich / Shutterstock

Российские туристы, побывавшие на Мальдивах, рассказали, как им удалось сэкономить на путешествии на любимый курорт богачей. Своими впечатлениями от отдыха они поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам пары, тур в трехзвездочный отель на девять ночей с трехразовым питанием обошелся им в 234,9 тысячи рублей на двоих — при этом три года назад за десять дней в четырехзвездочной гостинице они отдали 390 тысяч рублей. Туристы отметили, что стоимость путешествия будет сильно дешевле, если отказаться от формата «все включено» с бесплатным алкоголем в пользу полного пансиона.

«Внимательно следите за расходами, к сумме в меню еще добавляется налог, что-то около 20 процентов. Мы старались оплачивать сразу в конце дня, чтобы финальный счет при выезде для нас не стал неожиданностью», — рассказали еще один секрет контроля расходов читатели портала.

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Больше всего россияне запомнился океан и яркие краски острова — несмотря на «простенькие и старенькие» номера и неприятных мошек на пляже, путешественники остались в восторге от кормления акул у пирса отеля, и морской живности, обитающей на рифах: черепах, скатов и разных рыб.

«Как ни крути, Мальдивы — лучшее направление для пляжного отдыха. Все небольшие недочеты очень легко прощаются и забываются», — считают туристы.

Ранее в июне россиянам назвали бюджетные десятидневные туры по различным пляжным направлениям с включенным перелетом и питанием. Так, самый дешевый тур в Египет обойдется от 110,8 тысячи рублей на двоих, на Шри-Ланку, Мальдивы или в Бахрейн — от 150 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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