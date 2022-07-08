Купившие дешевый тур на Мальдивы россияне раскрыли секрет экономии

Читатели «Тонкостей туризма» рассказали, что тур на Мальдивы без алкоголя сильно дешевле

Российские туристы, побывавшие на Мальдивах, рассказали, как им удалось сэкономить на путешествии на любимый курорт богачей. Своими впечатлениями от отдыха они поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам пары, тур в трехзвездочный отель на девять ночей с трехразовым питанием обошелся им в 234,9 тысячи рублей на двоих — при этом три года назад за десять дней в четырехзвездочной гостинице они отдали 390 тысяч рублей. Туристы отметили, что стоимость путешествия будет сильно дешевле, если отказаться от формата «все включено» с бесплатным алкоголем в пользу полного пансиона.

«Внимательно следите за расходами, к сумме в меню еще добавляется налог, что-то около 20 процентов. Мы старались оплачивать сразу в конце дня, чтобы финальный счет при выезде для нас не стал неожиданностью», — рассказали еще один секрет контроля расходов читатели портала.

Больше всего россияне запомнился океан и яркие краски острова — несмотря на «простенькие и старенькие» номера и неприятных мошек на пляже, путешественники остались в восторге от кормления акул у пирса отеля, и морской живности, обитающей на рифах: черепах, скатов и разных рыб.

«Как ни крути, Мальдивы — лучшее направление для пляжного отдыха. Все небольшие недочеты очень легко прощаются и забываются», — считают туристы.

Ранее в июне россиянам назвали бюджетные десятидневные туры по различным пляжным направлениям с включенным перелетом и питанием. Так, самый дешевый тур в Египет обойдется от 110,8 тысячи рублей на двоих, на Шри-Ланку, Мальдивы или в Бахрейн — от 150 тысяч рублей.