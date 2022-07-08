Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в популярном у россиян городе Испании

Spain-Real.Estate: самое дешевое готовое жилье в испанской Марбелье стоит 11,3 млн рублей

В июле 2022 года самое дешевое жилья в испанском городе Марбелья можно купить за 11,3 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступных лотов в популярном у россиян европейском городе раскрыли аналитики портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Такой бюджет позволит приобрести трехкомнатные апартаменты площадью 110 квадратных метров. Жилье находится в районе Ла Майрена и достанется новому владельцу с полной отделкой. Второе место среди дешевых лотов Марбельи заняли апартаменты площадью 45 квадратных метров за 11,9 миллиона рублей. Объект находится в районе Нуэва Андалусия и также обладает чистовой отделкой.

Замыкает тройку лидеров по доступности таунхаус площадью 95 квадратных метров. Этот лот оценили в 12,9 миллиона рублей. Жилье расположено в районе Эльвирия и продается с ремонтом и мебелью.

Всего, по данным аналитиков, в Марбелье в июле выставлено на продажу более 220 вторичных квартир и апартаментов. При этом наиболее широкий выбор сосредоточен в сегменте многокомнатных квартир. Так, почти 80 процентов от всего предложения в этом городе составляют лоты с четырьмя и более комнатами, уточнили специалисты Spain-Real.Estate.

Ранее Марбелья заняла второе место по популярности среди российских покупателей испанской недвижимости — на этот город пришлось 16 процентов запросов. Первую строчку занял Аликанте с 19 процентами запросов. В тройку лидеров также вошел Торревьеха — покупкой жилья в этом городе заинтересовались 15,4 процента клиентов из России.