Российский бизнесмен оценил последствия санкций Евросоюза для всего мира

Бизнесмен Мельниченко заявил, что санкции ЕС грозят крупнейшим кризисом продовольствия

Российский бизнесмен, меценат и бывший член совета директоров «Еврохима» Андрей Мельниченко в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche оценил последствия санкций Европейского союза (ЕС) для всего мира. Он заявил, что рестрикции против России и Белоруссии грозят крупнейшим кризисом продовольствия за последние 60 лет.

Он напомнил, что в настоящее время население мира составляет восемь миллиардов человек, в то время как площадь сельскохозяйственных угодий не изменилась с начала 1960-х годов. Предприниматель также указал, что на Россию и Белоруссию приходится 17 процентов от общемировых поставок удобрений. Если мир лишится этих поставщиков, то уже после нескольких урожаев нехватка продовольствия затронет 750 миллионов человек, добавил он.

Мельниченко подчеркнул, что ущерб от санкций для Европы несопоставим с последствиями для России. Он заявил, что режим ограничений станет катастрофой для беднейших стран мира.

«Санкции, касающиеся продовольствия и энергетики, являются экономическим оружием массового уничтожения. Они сильнее всего бьют по невиновным. У мира возникнут вопросы к тем, кто обрушил на миллиарды людей такую ужасную силу - голод и нехватку топлива - для достижения своих политических целей», — сказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под санкции против России, остановил работу. Санкции были введены против бывшего члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко.

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