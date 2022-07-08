В США российский МиГ-35 назвали полным провалом

19FortyFive:российский истребитель МиГ-35 оказался полным провалом

Истребитель поколения 4++ МиГ-35 (Fulcrum-F), который должен был обеспечить Воздушно-космическим силам (ВКС) России необходимую мощь, а стране — возможность заработка на его экспорте, оказался полным провалом. Так самолет назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«МиГ-35 основан на конструкции МиГ-29 и двух модификациях МиГ-29 — К и М. Fulcrum совершил свой первый полет в 2016 году. МиГ-35 задумывался как многоцелевой истребитель, способный завоевывать господство в воздухе, перехватывать истребители противника, наносить удары по наземным целям и выполнять разведывательные задачи», — пишет автор.

Обозреватель напоминает, что МиГ-35 может похвастаться современной радиолокационной станцией (РЛС) и электронно-оптическими датчиками с возможностью отслеживания нескольких воздушных, морских и наземных целей. Оснащенный двумя двигателями РД-33МК, истребитель развивает максимальную скорость 2,25 числа Маха и имеет практический потолок 16 километров. Иствуд пишет, что МиГ-35 оснащен современными боеприпасами, такими как ракеты класса «воздух-воздух», в частности, РВВ-СД и модернизированной Р-77, и ракетой класса «воздух-земля» Х-38.

Обозреватель отмечает, что ранее МиГ-35 пытались купить Аргентина, Бангладеш и Малайзия, на что у них не хватило средств. «У малазийцев были МиГ-29, но они не могли получить запчасти из России, а держать их в воздухе дорого. МиГ-35 считаются слишком дорогими и сложными в обслуживании для Вооруженных сил Малайзии», — уверяет автор.

Иствуд отмечает, что МиГ-35 «также не имеет боевого стажа, так как это относительно новый самолет».

«Потенциальные клиенты должны быть обеспокоены стоимостью обслуживания самолета без легкодоступных запасных частей. Другой проблемой для будущего МиГ-35 является появление Су-57 и Су-75 — стелс-истребителей, которые могут превзойти МиГ-35. Таким образом, у МиГ-35 впереди сложное будущее — он не готов ни для внутреннего использования, ни для экспортного рынка», — заключает автор.

В июле 2021 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила две заявки от зарубежных партнеров на поставку истребителей Миг-35 с 2019 года.