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Минобороны заявило об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-25 российским Су-35С

Минобороны отчиталось о сбитых МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Николаевской области

Фото: РИА Новости

Российские Су-35С сбили в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолеты были сбиты в районе населенного пункта Лазаревка в Николаевской области. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили самолет ВСУ МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

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Как сообщает оборонное ведомство, средства ПВО также сбили девять беспилотников Украины в небе над Харьковской и Херсонской областями.

Ранее министерство сообщило о воздушном бое российского Су-35 против украинского Су-25. Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ, рассказали там.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 7 июля глава государства предупредил, что западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал.

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Анастасия Шейкина
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