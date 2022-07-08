59-летняя Деми Мур снялась в бикини для рекламы собственной линейки купальников

59-летняя актриса Деми Мур показала стройное тело и рельефный пресс на фото в бикини

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур примерила различные купальники в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки совместной коллекции купальных костюмов. Так, в рамках кампании 59-летняя кинозвезда показала стройное тело и рельефный пресс в откровенных образах.

На размещенных кадрах Мур позирует на борту яхты в светлом бикини, а также в раздельном купальнике с лифом-халтером и мини-юбкой с леопардовым принтом. В коллекцию, продемонстрированную актрисой, также вошли модель с плавками на высокой талии в ретростиле и комплект с купальным топом. Ее образы дополняли небольшие серьги-кольца и естественный нюдовый макияж.

Ранее в июле 57-летнюю актрису Сару Джессику Паркер засняли во время отдыха на пляже в купальнике за сотни долларов. На размещенных в сети кадрах знаменитость загорала в компании супруга, 60-летнего Мэттью Бродерика. Кинозвезда была одета в монокини бренда Malia Mills, стоимость которого составляет 445 долларов (более 25 тысяч рублей). Юзеры отметили, что Паркер в отличной форме и ее тело выглядит подтянутым.