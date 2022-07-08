Европе предрекли массовые беспорядки из-за отказа от ископаемого топлива

Зампред ЕК Тиммерманс заявил о массовых беспорядках в ЕС при отказе от ископаемого топлива

Европе надо снова использовать ископаемое топливо, хотя бы краткосрочный период, иначе зимой страны Евросоюза (ЕС) будут охвачены массовыми беспорядками из-за высоких цен на энергоносители. Такой прогноз дал первый зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, сообщает The Guardian.

Уже ближайшей зимой в странах Евросоюза начнется волнение, будут происходить массовые беспорядки, если сейчас правительства не возвратятся к ископаемому топливу. Тиммерманс пояснил, что «нехватка энергии приведет к сильным потрясениям в обществах» и разногласиям.

Тиммерманс также отметил, что проблема перевесит по значимости задачи, поставленные для решения климатического кризиса. По словам первого зампреда ЕК, «люди больше всего беспокоятся о "срочном кризисе", нежели о долгосрочной борьбе с проблемами». «И если сейчас мы не решим проблемы "срочного кризиса", то мы, конечно, отодвинемся и от решения долгосрочных кризисов», — заявил он.

Уголь можно снова начать использовать, чтобы снизить рост напряженности в обществе. К ноябрю правительствам стран также необходимо дать людям гарантию, что этой зимой они будут жить в теплых домах. Тиммерманс пояснил, что без подобного рода гарантий «общество окажется на грани из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, роста стоимости продовольствия и неопределенности», вызванной конфликтом на Украине. В заключение чиновник призвал страны «подготовиться к очень трудному периоду».

Ранее стало известно, что Россия в 2022-м начнет меньше добывать и экспортировать ископаемое топливо на фоне санкционных ограничений ЕС. США уже в марте запретили импорт российского угля и остальных энергоносителей. Помимо этого, эмбарго ЕС на ископаемое топливо из России начнет действовать с конца лета 2022 года. При этом сейчас, как уточняется, импорт угля в европейские страны достигает восьми миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоносителей, импорт которого в ЕС полностью запретят.