ЦБ рассказал о новом методе мошенников

В ЦБ заявили, что у мошенников сейчас в приоритете не деньги, а поддающиеся обману люди

Мошенники в настоящее время отдают приоритет не поиску денег — они нацелены на людей, которые поддаются длительному обману, и выманивают их средства. Соответствующее заявление о новом методе обмана россиян сделал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Его заявления цитирует ТАСС.

Глава департамента подчеркнул, что «принципиальные» мошенники сейчас ориентируются на тех людей, с которыми можно было «работать», то есть получать от них деньги, которые они могли где-то получить и передать обманщикам.

«Я бы сказал так, если раньше мошенники охотились за деньгами, то сейчас они охотятся за "головами". То есть охотятся за теми людьми, которых они смогут "трясти", извините, "доить", с которых они смогут выманивать деньги до того момента, пока они вообще готовы эти деньги давать, и максимально заставлять их отдавать не только свои деньги, но деньги, которые они берут в заем у родственников, знакомых, обращаются в кредитные организации для того, чтобы получить кредит, который снова отдать мошенникам», — рассказал он.

Ранее Лях сообщал, что от участия в финансовых пирамидах в год россияне теряют от 10 до 12 миллиардов рублей. Из-за такого рода мошенничества без денег остается существенное число людей.