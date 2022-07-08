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На Украине прекратили депутатские полномочия одного из богатейших людей страны

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского
Вадим Новинский

Вадим Новинский. Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Верховная Рада прекратила полномочия депутата Вадима Новинского, занимающего, по данным украинского издания журнала Forbes, девятое место в списке богатейших граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Парламентарий уточнил, что Рада прекратила полномочия Новинского в досрочном порядке.

До этого Новинский на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявлял о своем решении добровольно отказаться от депутатского мандата.

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Алевтина Запольская
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