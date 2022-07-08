На Украине прекратили депутатские полномочия одного из богатейших людей страны

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского

Верховная Рада прекратила полномочия депутата Вадима Новинского, занимающего, по данным украинского издания журнала Forbes, девятое место в списке богатейших граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Парламентарий уточнил, что Рада прекратила полномочия Новинского в досрочном порядке.

До этого Новинский на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявлял о своем решении добровольно отказаться от депутатского мандата.