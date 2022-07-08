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Сенатор высмеял отставку Джонсона

Сенатор Пушков назвал причиной отставки премьера Джонсона его тягу к полуголым фотосессиям
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Cенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков высмеял отставку Джонсона и предположил, что его соратники отвернулись от него после того, как политик решил по пояс раздеться перед ними. Сенатор напомнил, что ранее из кабмина уволились 50 человек. Пушков назвал тягу Джонсона к полуголым фотосессиям причиной его отставки.

«По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете», — подчеркнул он.

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. Премьер встретился с королевой страны Елизаветой II и обсудил с ней свое решение.

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Марина Совина
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