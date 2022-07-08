В России атакованный псом ребенок лишился руки из-за доставки не в ту больницу

Атакованный собакой мальчик из Котласа лишился руки из-за доставки не в ту больницу

После нападения собаки на мальчика из Котласа его увезли не в ту больницу Москвы, в результате чего ребенок лишился руки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Архангельской области в официальной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 4 июля. Пес набросился на 11-летнего мальчика. Региональный Минздрав принял решение отправить службой санавиации атакованного в столичную клинику для проведения оперативного лечения. Но была допущена ошибка: пострадавший был доставлен не в ту больницу, где его ждали врачи, а в медучреждение, где не оказалось возможности экстренно оказать необходимую помощь без привлечения дополнительных ресурсов.

«В результате было упущено драгоценное время, и восстановить целостность сосудов конечности ребенка уже не представлялось возможным», — говорится в сообщении архангельского Минздрава.

По факту организации транспортировки и госпитализации мальчика службой санавиации проводится служебная проверка.

В мае стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика и покусала его в Бурятии. С рваными ранами его доставили в больницу и прооперировали.