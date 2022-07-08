Аргентина дала отпор давлению США

Посол Феоктистов заявил, что власти Аргентины выступили против антироссийских санкций

Аргентина выступила против введения антироссийских санкций, тем самым дав отпор давлению со стороны США. Об этом заявил России Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

«Чего хотят [США] от Аргентины? Хотят однозначного осуждения российской специальной операции на Украине», — сказал посол.

Феоктистов заметил, что власти Аргентины балансируют между политическими сторонами, поскольку было бы неправильно сказать, что она поддерживает спецоперацию. Он подчеркнул, что аргентинцы присоединяются к резолюциям ООН, тем самым критикуя действия российской стороны.

Тем не менее, как отметил посол, представители Аргентины «не скатываются в оголтелую критику» и понимают односторонний характер санкций, которые Запад вводит против России.

Ранее лидер государства Альберто Фернандес заявил о влиянии антироссийских санкций на другие страны. «На моем континенте есть много стран, которые несут много рисков в связи с текущей ситуацией», — подчеркнул он.