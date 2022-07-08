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Аргентина дала отпор давлению США

Посол Феоктистов заявил, что власти Аргентины выступили против антироссийских санкций
Дмитрий Феоктистов

Дмитрий Феоктистов. Фото: Дипломатическая академия МИД России / Globallookpress

Аргентина выступила против введения антироссийских санкций, тем самым дав отпор давлению со стороны США. Об этом заявил России Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

«Чего хотят [США] от Аргентины? Хотят однозначного осуждения российской специальной операции на Украине», — сказал посол.

Феоктистов заметил, что власти Аргентины балансируют между политическими сторонами, поскольку было бы неправильно сказать, что она поддерживает спецоперацию. Он подчеркнул, что аргентинцы присоединяются к резолюциям ООН, тем самым критикуя действия российской стороны.

Тем не менее, как отметил посол, представители Аргентины «не скатываются в оголтелую критику» и понимают односторонний характер санкций, которые Запад вводит против России.

Ранее лидер государства Альберто Фернандес заявил о влиянии антироссийских санкций на другие страны. «На моем континенте есть много стран, которые несут много рисков в связи с текущей ситуацией», — подчеркнул он.

Синдром отмены: Россия
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Виктория Кондратьева
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