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В ЛНР подтвердили ликвидацию грузинских наемников

Посол ЛНР в РФ Мирошник подтвердил ликвидацию грузинских наемников на подъезде к Северску

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник подтвердил факт ликвидации колонны грузинских наемников на подъезде к Северску. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате нанесенного по колонне удара большинство автомобилей в ней были либо уничтожены, либо серьезно повреждены. «Оставшиеся в живых подсчитывают количество "двухсотых" (убитых — прим. «Ленты.ру») наемников, прибывших на "сафари" в Донбасс»", — добавил Мирошник.

Дипломат также отметил, что в ликвидированной колонне находились несколько десятков автомобилей, среди которых были как пикапы с вооружением, так и личные автомобили боевиков, перевозившие вещи и «награбленное добро».

Ранее об уничтожении под Северском колонны грузинских наемников сообщал источник, близкий к Народной милиции ЛНР. Отмечалось, что в результате были ликвидированы около 30 боевиков.

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Алевтина Запольская
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