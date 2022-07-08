Москвичей предупредили о новых ливнях

Синоптик Позднякова заявила, что 9 июля в Москве возможны ливни с грозой и ветром

В Москве и Подмосковье в выходные, 9 и 10 июля, ожидается жаркая погода до 30 градусов, также могут пройти новые ливни с грозой. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова приводят «Известия».

Синоптик отметила, что 9 июля температура будет комфортной, но после 15:00 возможны ливни с грозой.

«В воскресенье будет облачно и с прояснениями, но максимальная температура воздуха составит плюс 28-30 градусов. Днем скорость ветра не будет превышать 5-10 метров в секунду», — рассказала она и добавила, что вечером 9 июля возможно усиление ветра до 12-15 метров в секунду.

7 июля на столичный регион обрушились мощные ливни. Бушующая стихия повалила деревья и затопила улицы. Сообщалось также о пострадавших.