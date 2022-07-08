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Принц Гарри выиграл суд против таблоида по поводу клеветы

Принц Гарри выиграл судебный процесс против компании, издающей таблоид Daily Mail
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Принц Гарри выиграл процесс против компании Associated Newspapers, издающей британский таблоид Daily Mail, по поводу клеветы на себя. Об этом сообщает BBC News.

В пятницу, 8 июля, британский суд признал клеветнической статью таблоида о разногласиях герцога Сассекского с правительством из-за работы его службы безопасности. Материал вышел в феврале под заголовком: «Эксклюзив: как принц Гарри пытался сохранить в секрете свою судебную тяжбу с правительством из-за телохранителей… а затем — всего через несколько минут после того, как ситуация вышла из-под контроля, — его пиар-машина попыталась придать разногласиям положительный оттенок».

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После выхода статьи принц Гарри подал в суд на издателя газеты — медиаконгломерат Associated Newspapers Limited. Он заявил, что публикация нанесла серьезный ущерб его репутации и принесла существенный вред и страдания. По словам его адвоката, в статье содержалось ложное утверждение о том, что принц лгал и цинично пытался манипулировать общественным мнением.

Ранее сообщалось, что принц Гарри угрожает судебным иском против правительства Великобритании, требуя вернуть ему защиту полиции. По данным издания Daily Mail, он отказывался приезжать с визитами на родину, указывая на угрозу своей безопасности.

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Евгения Черкасова
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