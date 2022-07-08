Принц Гарри выиграл суд против таблоида по поводу клеветы

Принц Гарри выиграл судебный процесс против компании, издающей таблоид Daily Mail

Принц Гарри выиграл процесс против компании Associated Newspapers, издающей британский таблоид Daily Mail, по поводу клеветы на себя. Об этом сообщает BBC News.

В пятницу, 8 июля, британский суд признал клеветнической статью таблоида о разногласиях герцога Сассекского с правительством из-за работы его службы безопасности. Материал вышел в феврале под заголовком: «Эксклюзив: как принц Гарри пытался сохранить в секрете свою судебную тяжбу с правительством из-за телохранителей… а затем — всего через несколько минут после того, как ситуация вышла из-под контроля, — его пиар-машина попыталась придать разногласиям положительный оттенок».

После выхода статьи принц Гарри подал в суд на издателя газеты — медиаконгломерат Associated Newspapers Limited. Он заявил, что публикация нанесла серьезный ущерб его репутации и принесла существенный вред и страдания. По словам его адвоката, в статье содержалось ложное утверждение о том, что принц лгал и цинично пытался манипулировать общественным мнением.

Ранее сообщалось, что принц Гарри угрожает судебным иском против правительства Великобритании, требуя вернуть ему защиту полиции. По данным издания Daily Mail, он отказывался приезжать с визитами на родину, указывая на угрозу своей безопасности.