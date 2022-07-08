Экономисты призвали мир притормозить прогресс

«Ъ»: Макроэкономисты призвали притормозить автоматизацию из-за сокращения рабочих мест

Оптимальная экономическая политика при быстрой автоматизации производства — сдерживание или даже торможение автоматизации. Об этом говорится в исследовании макроэкономистов Мартина Берайи и Натана Зорзи «Неэффективная автоматизация», пишет «Коммерсантъ».

Специалисты исследовали проблему стремительного сокращения рабочих мест из-за автоматизации. Они пришли к выводу, что экономической политики, позволяющей достичь равновесия, не существует.

Исследователи считают, что естественная (без вмешательства регуляторов и налогового перераспределения) скорость автоматизации в современной экономике выше «оптимальной», при которой последствия вытеснения людей роботами минимизированы. По этой причине они призывают мир притормозить прогресс.

За первые девять месяцев 2021 года компании США купили 29 тысяч роботов на 1,48 миллиарда долларов, в 2020 году — на 1,09 миллиарда долларов. Президент Ассоциации продвинутой автоматизации Джефф Берстейн заявил, что с дефицитом рабочих из-за пандемии коронавируса и логистических проблем столкнулись практически все отрасли.