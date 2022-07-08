Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьника в Мончегорске

Изнасиловавшего и убившего школьника в Мончегорске россиянина задержали

Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетнего школьника в Мончегорске — на его след правоохранителям удалось выйти благодаря работе следователей и полиции, а ряд экспертиз позволил доказать его вину. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 8 июля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области.

По данным ведомства, преступником оказался 42-летний местный житель. Доказательства его вины получены в ходе грамотно проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических экспертиз. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Но его мотив достоверно неизвестен.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшего и убившего школьника преступника объявили в розыск в Мурманской области — предполагается, что педофил уговорил ребенка открыть ему дверь в квартиру, где и расправился с ним. Предварительно известно, что восьмилетний ребенок находился дома один и был заперт в квартире на ключ, пока мать была на работе в городской больнице. Женщина вернулась домой раньше обычного после того, как не смогла дозвониться сыну.

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