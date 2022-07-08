Пару россиян задержали за попытку сжечь в подвале женщину

В Салавате пара россиян избила знакомую металлической цепью и подожгла

В Салавате задержана пара россиян: 25-летняя девушка и 32-летний мужчина, подозреваемые в попытке жестокого убийства 49-летней женщины. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в ночь на 2 июля компания мужчин и женщин распивала алкоголь на заброшенном садовом участке. В ходе застолья 32-летний мужчина обвинил потерпевшую в краже телефона. После словесной перепалки мужчина с девушкой принялись избивать свою жертву ногами и металлической цепью, затем женщину облили горючей жидкостью и заперли в подвале заброшенного дома, который подожгли.

Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели успели освободить женщину. С термическими ожогами она была госпитализирована. Задержанным предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство общеопасным способом») УК РФ.

28 июня сообщалось, что двое россиянин забили до смерти охранника базы ради продуктов, телевизора и бензопилы.