Опальный схиигумен Сергий предстанет перед московским судом по второму делу

Верховный суд России отправил в Москву на рассмотрение второе дело схиигумена Сергия

Верховный суд России постановил передать московскому суду на рассмотрение уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении опального схиигумена Сергия (Николай Романов) и его помощника Всеволода Могучева. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Михаил Толмачев.

По его словам, фигуранты дела предстанут перед Бабушкинским судом столицы. Им продлили арест на три месяца. Их содержат в московском СИЗО.

1 сентября 2021 года стало известно о возбуждении второго дела против отца Сергия. Основанием для привлечения его к уголовной ответственности стало создание и распространение в интернете шести роликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, относящихся к другим верованиям.

30 ноября 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего схиигумена Сергия, признав его виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду.