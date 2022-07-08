Россияне пожаловались на неуверенность в своих силах

«СберЗдоровье»: россияне чувствуют неуверенность в себе из-за низких доходов

Портал «Работа.ру» и сервис «СберЗдоровье» выяснили, что заставляет россиян чувствовать неуверенность в себе и своих силах. Согласно результатам опроса, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», чаще всего это происходит из-за низких доходов.

Почти половина (44 процента) опрошенных пожаловались, что их беспокоит уровень дохода. Отсутствие достижений в жизни тяготит 41 процент участников опроса. Замкнула тройку лидеров причин недовольств профессия: ей не рад 31 процент респондентов.

Возраст является причиной волнения почти каждого третьего участника исследования (30 процентов). 23 процента россиян считают, что недостаточно талантливы, а 18 процентов недовольны своей внешностью.

Для 17 процентов опрошенных важно общественное мнение, а для 15 процентов — уровень образования, уточняет «Работа.ру».

В ответе «Другое» чаще всего респонденты отмечали состояние здоровья.

В опросе, проведенном в июне 2022 года, приняли участие две тысячи человек. Больше половины из них (61 процент) признались, что испытывают неуверенность в своих силах. Никогда не сомневаются в себе 11 процентов участников опроса.

Определенная степень неуверенности в себе — это то, что мотивирует расти над собой, двигаться вперед, развиваться. Неуверенность свойственна людям с развитым интеллектом. Тем, кто обладает критическим мышлением, способностью осознавать собственные ограничения и ошибки Дарья Яушева клинический психолог, эксперт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»

Психолог Дарья Яушева прокомментировала, что патологическая неуверенность в себе может быть связана с усвоенной в семье, школе или от окружения привычкой обесценивать себя, свой выбор, свои желания и ресурсы.

Ранее психолог Марк Треверс назвал эффективный способ стать уверенным в себе человеком. Он отметил, чтобы поверить в собственные силы, надо перестать убегать от сложных ситуаций.