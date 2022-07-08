Женщина пожаловалась на раны «как у зомби» после укуса скунса

New York Post: нога американки покрылась страшными язвами после ушиба и укуса скунса

Нога жительницы американского штата Северная Каролина покрылась язвами после того, как женщина попыталась сбежать от разъяренного скунса и ударилась о лестницу. Об этом сообщает New York Post.

39-летняя домохозяйка Шерон Эванс встретила животное, когда выгуливала своих собак. Они погнались за скунсом, а тот бросился на нее. Женщина побежала к дому и ударилась лодыжкой о ступень лестницы.

Через месяц после ушиба на ноге появились страшные раны, напоминающиее, по ее словам, укус зомби. «Выглядит так, как будто что-то разъело мою кожу, и рана становится все больше», — пожаловалась Эванс. Женщина думала, что раны заживут сами, но вместо этого их стало еще больше. Из-за сильной боли американка месяц провела в постели.

Спустя пару месяцев Эванс ударилась ногой о дверь автомобиля. После этого у нее на ноге появились еще две язвы. Американка не могла понять причину своего состояния, так как до этого она много раз ударялась и получала различные травмы, но никогда не наблюдала подобных последствий. Она обратилась к врачу, и тот прописал ей курс антибиотиков. Лекарства не помогли, и пациентку направили в отделение экстренной помощи.

Оказалось, что Эванс страдает от гангренозной пиодермии — редкого заболевания, которое вызывает крупные болезненные поражения кожи, похожие на кальдеру вулкана. Чаще всего заболевание распространяется на ногах. Точные причины гангренозной пиодермии неизвестны. Часто ее связывают с дефектами иммунной системы.

В результате Эванс приходится жить в пузыре, так как малейшая травма может вызвать появление новых ран на ноге. Заболевание неизлечимо и не предполагает каких-либо мер профилактики — нужно просто стараться не ударяться. Раны появляются каждый раз, когда женщина получает травму. Эванс прекратила заниматься спортом и вести активный образ жизни, а по лестнице теперь спускается боком.

Ранее сообщалось, что царапина, полученная жительницей Кента (Великобритания) при спасении утопающего, привела к сепсису. Устав от постоянных мучений, она согласилась на ампутацию, но теперь операция невозможна, поскольку инфекция в острой фазе.