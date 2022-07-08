Россиянин следил за 14-летней школьницей и голым ломился к ней в квартиру

Житель Краснодара устроил слежку за 14-летней школьницей и голым ломился к ней в квартиру

Житель Краснодара устроил слежку за 14-летней школьницей и голым ломился к ней в квартиру на улице Московской. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шанхай Краснодар».

По сведениям издания «Подъем», россиянин также оставил девочке записку под дверью на английском: «Я не могу больше сдерживаться и…».

В региональном главке МВД начали проводить проверку по факту произошедшего. Предполагается, что школьницу мог преследовать один из соседей.

На данный момент устанавливаются мотивы мужчины, его действиям будет дана правовая оценка, заверили в ведомстве.

Ранее в Челябинске похожий на бездомного мужчина насильно поцеловал школьницу на улице. Все произошло на перекрестке улиц Дегтярева и 60-летия Октября.

Сотрудники полиции начали устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.