Россиянин задержан за призывы к жестокой расправе над чиновниками в соцсетях

Под Смоленском оперативники задержали якута за призывы к расправе над местными чиновниками

В Смоленской области правоохранители задержали уроженца Якутии, подозреваемого в призывах к расправе над государственными деятелями. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой региональную пресс-службу УФСБ.

По данным ведомства, мужчина в комментариях под постами популярных пабликов несколько десятков раз призывал расправиться с властями. Он хотел найти единомышленников и жестоко убить местных чиновников.

При задержании фигурант пытался скрыться от оперативников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»).

Ранее стало известно, что жительницу Хабаровска осудят за экстремизм на почве ненависти к власти и сотрудникам правоохранительных органов.