Названа стоимость самого дорогого участка в Сочи

«ОНИКС-Недвижимость»: самый дорогой земельный участок в Сочи стоит шесть миллиардов рублей

Стоимость наиболее дорогого земельного участка, выставленного на продажу в Сочи, составляет шесть миллиардов рублей. Такие данные назвала компания «ОНИКС-Недвижимость» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об участке площадью 750 соток в Адлерском районе, в микрорайоне Голубые Дали. Аналитики отметили, что в указанной локации находятся лоты с самыми высокими ценами — в среднем 3,94 миллиона рублей за сотку. Наиболее дешевые участки продаются в Лазаревском районе Сочи — средняя цена сотки там равна одному миллиону рублей.

Там же предоставлен и самый большой выбор доступных для покупки объектов — 448 лотов. Вторую строчку занимает Хостинский район с 429 участками. Меньше всего объектов выставлено на продажу в Адлерском районе — 193 лота.

Всего в июле 2022 года в курортном городе продается 1449 земельных участков. Эксперты отмечают, что за первые пять месяцев 2022 года спрос на их покупку в Сочи сократился на 43,64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В июне аналитики института развития «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения опубликовали результаты опроса о лучшем, по мнению россиян, способе хранения денег. Наиболее привлекательным активом граждане назвали покупку жилья — 49 процентов опрошенных заявили, что готовы инвестировать в недвижимость, если бы располагали достаточной суммой. На второй строчке оказались земельные участки — в них вложить деньги предпочли бы 21 процент россиян.