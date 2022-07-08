Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа стоимость самого дорогого участка в Сочи

«ОНИКС-Недвижимость»: самый дорогой земельный участок в Сочи стоит шесть миллиардов рублей

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Стоимость наиболее дорогого земельного участка, выставленного на продажу в Сочи, составляет шесть миллиардов рублей. Такие данные назвала компания «ОНИКС-Недвижимость» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об участке площадью 750 соток в Адлерском районе, в микрорайоне Голубые Дали. Аналитики отметили, что в указанной локации находятся лоты с самыми высокими ценами — в среднем 3,94 миллиона рублей за сотку. Наиболее дешевые участки продаются в Лазаревском районе Сочи — средняя цена сотки там равна одному миллиону рублей.

Там же предоставлен и самый большой выбор доступных для покупки объектов — 448 лотов. Вторую строчку занимает Хостинский район с 429 участками. Меньше всего объектов выставлено на продажу в Адлерском районе — 193 лота.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022

Всего в июле 2022 года в курортном городе продается 1449 земельных участков. Эксперты отмечают, что за первые пять месяцев 2022 года спрос на их покупку в Сочи сократился на 43,64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В июне аналитики института развития «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения опубликовали результаты опроса о лучшем, по мнению россиян, способе хранения денег. Наиболее привлекательным активом граждане назвали покупку жилья — 49 процентов опрошенных заявили, что готовы инвестировать в недвижимость, если бы располагали достаточной суммой. На второй строчке оказались земельные участки — в них вложить деньги предпочли бы 21 процент россиян.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Состояние Абэ ухудшилось во время транспортировки в больницу
В Японии назвали «варварским» нападение на экс-премьера Абэ
Полиция задержала укравших деньги у матери погибшего на Украине военного россиян
Участница конкурса красоты доказала хейтерам натуральность своих ягодиц
Вертолет с российскими школьниками экстренно сел на камчатский вулкан
Российские выпускники рассказали о массовых случаях списывания на ЕГЭ
Девушки нашли своих пропавших бойфрендов благодаря охраннику стрип-клуба
Российские хакеры выложили новые данные сотрудников украинской разведки
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Стали известны подробности о совершившем покушение на бывшего премьера Японии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.