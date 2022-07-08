Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для привлеченных к СВО гражданских лиц

Совфед проголосовал за закон о статусе ветеранов для привлеченных к СВО гражданских

Закон о предоставлении статуса ветеранов для представителей ряда гражданских специальностей, привлеченных к участию в специальной военной операции на Украине (СВО), был принят в верхней палате парламента, Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Среди таких категорий гражданских специалистов — врачи, рабочие ремонтных бригад и иные. Все они смогут получить льготы и полагающиеся участникам СВО выплаты от государства.

Ранее закон прошел три чтения в нижней палате парламента, Государственной думе. После принятия Советом Федерации, закон должен утвердить президент. В силу он вступит после публикации.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России».

Синдром отмены: Россия



