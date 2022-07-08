США потребовали от Японии прекратить добычу криптовалюты в Сибири

Financial Times: США призвали Японию запретить добычу криптовалюты в России

США призвали Японию усилить давление на местные криптовалютные биржи и майнеров, чтобы те разорвали все связи с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Американская сторона обратилась к более 30 официально зарегистрированных в Японии криптобирж, которые продолжают работать в России. США также призвали Токио запретить добычу криптовалюты в Сибири. Этот регион популярен среди майнеров из-за дешевой гидроэлектроэнергии и низких температур.

После этого Агентство финансовых услуг (FSA) Японии потребовало от бирж разорвать все связи с Россией, рассказали источники издания. Некоторые биржи и майнеры создали «сложную сеть дочерних компаний», чтобы продолжить работать в России.

Ранее сообщалось, что затянувшийся спад на криптовалютном рынке усложняет для некоторых майнеров выплату кредитов на сумму до четырех миллиардов долларов. Это создает потенциальный риск для крупных криптокредиторов.

Основатель и главный инвестиционный директор Absolute Strategy Research Ян Харнетт ранее предсказал курсу биткоина дальнейшее падение до уровня 13 тысяч долларов за единицу.