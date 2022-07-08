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В США рассказали о стратегии в случае нападения Китая

Генерал Бергер заявил, что в случае войны с Китаем США будут атаковать центры командования
Дэвид Бергер

Дэвид Бергер . Фото: David H. Berger / Reuters

Генерал корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер рассказал о стратегии страны в случае нападения Китая. Запись его выступления опубликована на сайте аналитического центра Hudson Institute.

Бергер заявил, что при таком сценарии американским военным будет необходимо атаковать центры командования Китая. По его словам, вопросы логистики не менее важны, нежели получение данных разведки.

Он также отметил, что последние 20 лет Пекин занимался разработкой способов, которые помогут дестабилизировать и ослабить функционирование армии Вашингтона.

Ранее Китай и Россию обвинили в навязывании Великобритании своих правил игры. В частности, британские парламентарии возмутились технологическим прогрессом двух стран, что, как они заявили, может угрожать безопасности Запада.

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Виктория Кондратьева
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