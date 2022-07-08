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Мигранты отправились в колонию за участие в террористической организации

В Хабаровске семь мигрантов получили сроки за участие в запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Хабаровске семь мигрантов отправились в колонию за участие в запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, все осужденные являются уроженцами государств Центральной Азии и занимали разные должности в террористическом сообществе. Кто-то финансировал пособников террористов, другие занимались сбором средств и вербовкой. Самый максимальный срок, назначенный судом участникам сообщества, 11 лет.

Российские силовики ведут активную борьбу с «Хайят Тахрир аш-Шам». Так, 24 июня сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам условно уроженца Средней Азии за материальную поддержку террористов из запрещенной организации.

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Владимир Седов
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