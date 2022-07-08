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В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона

The Guardian: «зеленые» тори назвали отставку Джонсона угрозой для экологии в Британии

Фото: Phil Noble / Reuters

«Зеленые» тори увидели угрозу экологии после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что «зеленые» считали Джонсона своей опорой на протяжении долгих лет, поэтому новость об уходе политика с поста премьер-министра обеспокоила экологическое движение. За время правления Джонсона были приняты законы об окружающей среде, сельском хозяйстве и рыболовстве.

Кроме того, политик курировал постепенный отказ от дизельных и бензиновых автомобилей. Он также утвердил план по достижению нулевого уровня выбросов и стратегию энергетической безопасности.

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Анастасия Заикина
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