Россиянам дали советы по строительству ванной комнаты на даче

Эксперт Соколов оценил минимальные затраты на установку ванной комнаты на даче в 136 тысяч

Минимальную сумму затрат на обустройство ванной комнаты в дачном доме оценили в 136 тысяч рублей. Советы по строительству россиянам дал в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Обустройство ванной на даче специалист порекомендовал начать с оборудования канализации для душевой кабины и унитаза. Пространство под ванную комнату, по его словам, следует выделить либо под домом, либо возле него. Наиболее дешевым вариантом он назвал выгребную яму. При этом, если на земельном участке грунтовые воды протекают неглубоко, Соколов рекомендует установить септик.

Второй этап включает в себя установку коммуникаций при помощи труб, муфт, сифонов, переходников, а также аппарата для сварки пластиковых труб. Третий — обработка пола и стен в помещении специальным средством (пропиткой, маслом или воском), чтобы избежать гниения, потемнения или плесени. Кроме того, Соколов посоветовал обшить душевую зону пластиковыми панелями ПВХ. Четвертый этап включает в себя установку сантехники и водонагревателя.

Заключительный этап — отделка. Дизайнер интерьера Елена Карасева порекомендовала выбрать трендовый стиль минимализм. Чтобы ванная на даче смотрелась стильно, она посоветовала приобрести крупную плитку натуральных оттенков, а сантехнику выбрать серого, голубого или молочного цвета. Кроме того, хорошего эффекта удастся достичь, если перелить все средства для гигиены в «бутыльки» и банки одного стиля, подобрать однотонные полотенца и сочетать в интерьере различные текстуры.

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