Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Представлен первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Channel Asia: компания H3C выпустила первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Фото: Jonathan / Unsplash

В Китае представили первый роутер, который поддерживает передачу данных по технологии Wi-Fi 7. Об этом сообщает издание Channel Asia.

Устройство Magic BE18000 было выпущено китайской компанией H3C. Девайс будет использовать беспроводные протоколы 802.11be, которые разрабатывались для технологии Wi-Fi 7. По словам представителей фирмы, их роутер является первым подобным гаджетом на рынке.

В описании модели говорится, что роутер может работать на частоте 6 гигагерц и обеспечивать максимальную пропускную способность канала 18 433 мегабит в секунду. Для этого аппарат использует расширенный канал 320 мегагерц. Magic BE18000 базируется на процессоре Qualcomm с поддержкой Wi-Fi 7, который был выпущен в мае.

По словам независимых специалистов, H3C очевидно выпустила устройство на перспективу. В настоящий момент на рынке нет смартфонов и компьютеров, которые работали бы с технологией Wi-Fi 7. Ожидается, что стандарт Wi-Fi 7 будет принят не раньше 2024 года.

В начале апреля «Ростех» анонсировал отечественный роутер с защитой от DoS- и DDoS-атак. Представленный госкорпорацией девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000» и ориентирован для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Дизайнер интерьера перечислил семь ошибок в оформлении спальни
Африканская страна променяла спасение планеты на комфорт
Россияне признались в слежке за возлюбленными
Huawei сравнила себя с Apple
Россияне раскрыли реальную обстановку с русофобией в Грузии
Бывший глава ЗАТО Циолковский осужден на шесть лет за взяточничество
Девушка похудела на 90 килограммов за год назло изменившему ей возлюбленному
В Германии сообщили о планировавших атаку на Крымский мост военных ФРГ
Жители Запорожья начали возвращаться к обычной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.