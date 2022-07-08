Представлен первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Channel Asia: компания H3C выпустила первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

В Китае представили первый роутер, который поддерживает передачу данных по технологии Wi-Fi 7. Об этом сообщает издание Channel Asia.

Устройство Magic BE18000 было выпущено китайской компанией H3C. Девайс будет использовать беспроводные протоколы 802.11be, которые разрабатывались для технологии Wi-Fi 7. По словам представителей фирмы, их роутер является первым подобным гаджетом на рынке.

В описании модели говорится, что роутер может работать на частоте 6 гигагерц и обеспечивать максимальную пропускную способность канала 18 433 мегабит в секунду. Для этого аппарат использует расширенный канал 320 мегагерц. Magic BE18000 базируется на процессоре Qualcomm с поддержкой Wi-Fi 7, который был выпущен в мае.

По словам независимых специалистов, H3C очевидно выпустила устройство на перспективу. В настоящий момент на рынке нет смартфонов и компьютеров, которые работали бы с технологией Wi-Fi 7. Ожидается, что стандарт Wi-Fi 7 будет принят не раньше 2024 года.

В начале апреля «Ростех» анонсировал отечественный роутер с защитой от DoS- и DDoS-атак. Представленный госкорпорацией девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000» и ориентирован для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек.