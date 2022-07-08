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Совет Федерации поддержал ужесточение наказания до 15 лет силовикам за пытки

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания должностным лицам за пытки

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки, совершаемых должностными лицами. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок наказания увеличивается до 15 лет лишения свободы.

22 июня Госдума приняла закон, вводящий в статью 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Эта поправка также позволит привлекать к уголовной ответственности сотрудников ФСИН наравне со следователями и дознавателями.

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