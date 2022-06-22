Госдума ужесточила наказание за пытки

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки до 15 лет лишения свободы

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за подобные деяния. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что в статью 302 «Принуждение к даче показаний» Уголовного кодека (УК) России вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности и работников ФСИН, а не только следователей и лиц, проводящих дознание.

«Кроме того, закон усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 УК РФ). Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — сказано в сообщении.

Если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, то это будет грозить преступнику лишением свободы сроком от восьми до 15 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли в Госдуму в феврале. Тогда сенатор Людмила Нарусова отмечала необходимость более радикальных мер для пресечения таких преступлений, «серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток».