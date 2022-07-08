Московский кондитер перечислила полезные заменители сахара в десертах

Кондитер Екатерина Макарова: сахар можно заменить на мед, сиропы или подсластители

Десерты можно сделать полезными для фигуры, если заменить сахар на мед или сахарозаменители. Об этом в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру», сообщила шеф-кондитер московской кофейни c десертами без сахара, лактозы и глютена Dream Coffee Екатерина Макарова.

По словам эксперта, любой десерт можно сделать низкокалорийным, если вместо сахара использовать натуральные подсластители. Она перечислила несколько полезных заменителей, которые можно использовать в выпечке и сладостях тем, кто следит за фигурой.

Мед и сиропы

Рафинированный сахар можно заменить на мед или сироп топинамбура. «Традиционно, самыми безобидными заменителями считаются мед и сиропы. Эти продукты можно встретить во многих рецептах пп-тортов. Мед добавляли в качестве подсластителя с древнейших времен», — сообщила Макарова.

При изготовлении десертов она советует учитывать, что мед слаще сахара в два раза. Кроме того, он на 20 процентов состоит из воды, поэтому при выпечке десертов нужно уменьшать количество жидких ингредиентов примерно на четверть.

Среди сиропов Екатерина Макарова рекомендует выбирать варианты из агавы, топинамбура, стевии, винограда или клена. «Важно смотреть состав, чтобы сироп был из конкретных продуктов без добавления глюкозно-фруктозных и кукурузных сиропов. Иначе весь смысл замены сахара теряется», — предупредила она. Кондитер также отметила, что в отличие от меда, сиропы не вызывают аллергической реакции, поэтому их можно использовать в сладостях для детей.

Натуральные подсластители

Еще одна альтернатива сахару — натуральные подсластители, например, фруктоза или эритрит. «Пожалуй, самым известным сахарозаменителем, который можно приобрести в аптеках, считается фруктоза. Калорийность ее такая же, как и у сахарозы, но поскольку она вдвое слаще, то и употребляется ее вдвое меньше», — заявила шеф-кондитер.

Макарова также сообщила, что гликемический индекс фруктозы по сравнению с сахаром более выигрышный — всего 19 единиц против 100 единиц у глюкозы. «Углеводы с гликемическим индексом меньше 55 единиц являются "медленными", они не так быстро насыщают и препятствуют чрезмерному откладыванию жира», — объяснила она.

Однако кондитер также упомянула, что употребление фруктозы в больших количествах может нарушить углеводный обмен, понизить чувствительность печени к действию инсулина и откладываться в виде жировой ткани. «Для лиц с сахарным диабетом фруктоза как постоянный заменитель сахара не рекомендуется, также как и для людей с избыточной массой тела. Избыток фруктозы, который не может усвоиться, превращается в глюкозу, а этот путь будет опасным», — предупредила она. Максимальная суточная доза составляет 35 граммов.

Эритрит

Среди прочих полезных заменителей сахара Екатерина Макарова выделила эритрит или дынный сахар, который имеет нулевую калорийность. «Эритрит немного менее сладок, чем сахароза, и имеет примерно пять шестых от сладости обычного сахара. Поэтому для того, чтобы достичь равной сладости с сахаром, этого заменителя необходимо добавлять чуть больше, и он получил название "объемного подсластителя"», — объяснила шеф-кондитер.

В этом подсластителе не содержится калорий, а значит он безвреден для фигуры. «Эритрит вообще не имеет никакой энергетической ценности, и содержит ноль калорий. Причиной такой нулевой калорийности являются маленькие молекулы. Они всасываются в кишечнике очень быстро и, попав в кровь, тут же выводятся почками», — заключила Екатерина Макарова.

Ранее диетолог Наталья Нефедова развеяла миф о вреде фруктов для фигуры. По ее словам, не стоит бояться сахара в их составе, поскольку благодаря клетчатке и нутриентам, они усваиваются лучше, чем обычные сладости.