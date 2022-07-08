Экс-депутат Рады Кива допустил переворот в Киеве и гибель Зеленского с отставкой Джонсона

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что после отставки премьера Великобритании Бориса Джонсона в политическом мире начинаются изменения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива допустил военный переворот в Киеве на фоне отставки британского премьера. По его мнению, завершение карьеры Джонсона означает «закат политических фриков и клоунов».

«На очереди импичмент [президента США Джо] Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота и гибели главного лицедея [президента Украины Владимира ]Зеленского», — написал экс-депутат Рады.

Ранее Кива заявил о десятках сторонников России у власти в Киеве. По его словам, ряд представителей высших уровней руководства Украины ждут возможности поддержать спецоперацию России. Это «еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти», — подчеркнул депутат.