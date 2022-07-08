Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Днепропетровской области

Президент Украины Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у всех решительное, в глазах — уверенность в нашей победе», — написал Зеленский.

20 июня стало известно, что президент Украины тайно посетил позиции ВСУ в Лисичанске. Об этом сообщила депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Ранее Зеленский заявил, что если Запад окажет необходимую помощь, Киев может остановить конфликт на Украине до конца года.