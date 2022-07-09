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Джо Байден назвал лучшую секретную службу в мире

Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой и заявил, что оно предвидело события на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) лучшей секретной службой в мире. Об этом пишет The Washington Post.

Американский лидер пояснил, что ЦРУ смогло предсказать и предупредить мир об украинских событиях. Находясь в штаб-квартире федерального агентства в Вирджинии, он поблагодарил ЦРУ за его работу в Украине. «Именно благодаря невероятной работе наших специалистов в области разведки мы смогли сообщить миру, что [президент России] Владимир Путин планировал в Украине», — заявил Байден.

Глава Белого дома также отметил, что сотрудничает с управлением не все 75 лет, а только 52 года.

В начале февраля газета The New York Times сообщила, что Власти США временно перенесли украинскую резидентуру ЦРУ из Киева, поскольку опасаются «наращивания вооружений со стороны России». Передислокация состоялась 15 февраля, спустя сутки после того, как Госдепартамент объявил о переводе дипломатического корпуса во Львов из-за «угрозы» России.

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Ксения Назарова
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