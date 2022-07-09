Бывший президент Мексики умер в возрасте 100 лет

Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес умер в возрасте 100 лет

Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, политик скончался в ночь на субботу, 9 июля, в своем доме в Куэрнаваке. «От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса, президента Мексики в течение шестилетнего срока с 1970 по 1976 год», — написал Лопес Обрадор.

Правительство Луиса Эчеверрии Альвареса провело ряд социально-экономических мероприятий реформистского характера. Во внешней политике придерживалось принципа мирного сосуществования государств с различным общественным строем, выступало за равноправное деловое сотрудничество между ними.

Бывший президент запомнился своей борьбой с рок-музыкой. В 1971 году после 300-тысячного фестиваля, где музыканты выступали с критикой правительства, политик запретил транслировать рок по радио и проводить концерты в клубах и на больших сценах. Когда он покинул свой пост, запреты были отменены.

Ранее сообщалось, что бывший президент Анголы Эдуарду Душ Сантуш, правивший страной на протяжении почти четырех десятилетий, умер в Испании после продолжительной болезни. Политик скончался в 11:10 по испанскому времени в клинике в Барселоне, ему было 79 лет. Подробности кончины не публикуются.