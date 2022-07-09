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Руссо объяснил выбор часов за 1,6 миллиона рублей в подарок для Гузеевой

Руссо объяснил выбор часов за миллион рублей для Гузеевой желанием сделать ей приятное
Авраам Руссо

Авраам Руссо. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский эстрадный певец Авраам Руссо объяснил, почему он подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Об этом артист рассказал в подкасте «Ниче святого!» для проекта «Звук».

Известно, что 6 января 2022 года Руссо преподнес в эфире программы «Давай поженимся!» Гузеевой эксклюзивные швейцарские часы в качестве подарка. Во время шоу он заявил, что его друг владеет мастерской, где и был создан данный аксессуар.

Как отмечает издание «Московский комсомолец», артист раскрыл причину своего поступка спустя полгода после выпуска программы, отметив, что он захотел сделать звезде приятное. «Захотелось! Она [Гузеева] много чего сделала для людей: познакомила, поженила. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы», — объяснил свое желание Руссо.

При этом артист признался, что он не знает, носит ли Гузеева его подарок, поскольку после съемок с ней больше не виделся.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих соцсетях фотографии с украшениями за 1,5 миллиона рублей. 20-летняя спортсменка показала серьги Mercury стоимостью около 820 тысяч рублей, а также кулон, цена которого составляет 643,5 тысячи рублей.

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Мария Винар
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