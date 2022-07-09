Руссо объяснил выбор часов за 1,6 миллиона рублей в подарок для Гузеевой

Руссо объяснил выбор часов за миллион рублей для Гузеевой желанием сделать ей приятное

Российский эстрадный певец Авраам Руссо объяснил, почему он подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Об этом артист рассказал в подкасте «Ниче святого!» для проекта «Звук».

Известно, что 6 января 2022 года Руссо преподнес в эфире программы «Давай поженимся!» Гузеевой эксклюзивные швейцарские часы в качестве подарка. Во время шоу он заявил, что его друг владеет мастерской, где и был создан данный аксессуар.

Как отмечает издание «Московский комсомолец», артист раскрыл причину своего поступка спустя полгода после выпуска программы, отметив, что он захотел сделать звезде приятное. «Захотелось! Она [Гузеева] много чего сделала для людей: познакомила, поженила. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы», — объяснил свое желание Руссо.

При этом артист признался, что он не знает, носит ли Гузеева его подарок, поскольку после съемок с ней больше не виделся.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих соцсетях фотографии с украшениями за 1,5 миллиона рублей. 20-летняя спортсменка показала серьги Mercury стоимостью около 820 тысяч рублей, а также кулон, цена которого составляет 643,5 тысячи рублей.