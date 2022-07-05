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Спорт

Загитова опубликовала фото с украшениями за 1,5 миллиона рублей

Российская фигуристка Алина Загитова показала фото с украшениями за 1,5 миллиона рублей

Фото: Telegram-канал «Алина Загитова»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале фотографии с украшениями за 1,5 миллиона рублей.

20-летняя спортсменка показала серьги Mercury стоимостью около 820 тысяч рублей, а также кулон, цена которого составляет 643,5 тысячи рублей. Публикация собрала более двух тысяч реакций.

25 июня Загитова провела показательный спарринг с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Фигуристка демонстрировала в социальных сетях боксерские тренировки.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Время роста


Анастасия Борисова
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