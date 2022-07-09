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Стало известно о подготовке к отставке Джонсона за полгода

Обозреватель Пестон заявил, что подготовка к отставке Бориса Джонсона началась за полгода
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Global Look Press

Политический обозреватель ITV News Роберт Пестон заявил, что подготовка к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона началась за полгода. Об этом он написал в своем Twitter.

К своему посту Пестон приложил скрины, на которых видно, что сайт в поддержку избрания экс-главы Минфина Риши Сунака на пост премьер-министра был зарегистрирован 23 декабря 2021 года. «Судя по всему, Сунак, покинувший свой пост во вторник, долгое время тихо готовил свою заявку на лидерство», — предположил он.

Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании на следующий день после ухода с должности Бориса Джонсона. Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера.

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Марина Совина
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