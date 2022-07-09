Глава Подмосковья на медицинском форуме рассказал о мерах поддержки врачей

Андрей Воробьев на форуме «Национальной Медицинской Палаты» рассказал о поддержки врачей

В рамках 1-го национального конгресса «Национальное здравоохранение 2022» прошел форум Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата». Центральной темой стал вопрос о состоянии и дальнейшем повышении качества системы здравоохранения Подмосковья, а также об усилении роли Московского областного объединения врачей.

Участников мероприятия поприветствовал в видеообращении губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подмосковье весьма большой регион, и он развивается. У нас 115 тысяч медицинских работников. Нет смысла рассуждать, насколько востребовано качественное здравоохранение, особенно последние 2 года. И те поступки, подвиги, которые совершили наши врачи, говорят о том, что со своей стороны мы, региональные, муниципальные власти, должны уделять особое внимание сотрудничеству с системой здравоохранения, — сказал Андрей Воробьев. — Проблемы первичного звена известны, об этом часто говорит президент. И мероприятия, которые направлены на поддержку терапевтов и педиатров, у нас тоже являются приоритетными. Мы ведем активную работу по привлечению врачей. У нас реализуются большие федеральные проекты, в частности, в Красногорске строится областной детский госпиталь, где будет 28 профилей, врачи самых высоких квалификаций. Предусматриваем дополнительные выплаты, предоставление земли, компенсацию за аренду жилья тем, кто приезжает к нам в Подмосковье».

Губернатор отметил важность командной работы. Сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения региона, представителями власти. Постоянный диалог помогает решать проблемы, слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.

«Московская область — это моя родина. Я 20 лет отработал здесь, внимательно слежу за тем, что происходит, — сказал педиатр и хирург, президент Союза «Национальная Медицинская Палата» Леонид Рошаль. — Сегодня Московская область немало вкладывается в здравоохранение, уже многое сделано. Надо, чтобы каждый житель региона был доволен медициной, — я надеюсь, что благодаря губернатору и его команде так оно и произойдет и все мы будем гордиться здравоохранением Московской области. Она достойна этого».

Одна из главных тем форума, как помочь пациенту, с одной стороны, а с другой — защитить тех врачей, которые, пытаясь спасти жизнь или здоровье, незаслуженно сталкиваются с обвинениями в некомпетентности, судебными исками в свой адрес.

«Врачебной палате Московской области в следующем году исполнится 10 лет, за эти годы накоплен уникальный опыт в рамках правовой защиты врачей и медицинских работников. Это впервые созданный в стране системный Центр независимой медицинской экспертизы, услугами которой пользуются не только врачи Московской области, медицинские организации, но и других регионов РФ. Накопленный опыт позволяет Врачебной палате Московской области осуществлять правовую поддержку врачей», — рассказал председатель правления Ассоциации «Врачебная Палата Московской области», вице-президент Союза «Национальная Медицинская Палата», главный врач Ногинской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лившиц.

Центр медицинской экспертизы создан в 2017 году в структуре Ассоциации «Врачебной палаты Московской области». За это время принято 187 обращений по вопросу рассмотрения спорных случаев, в том числе 94 — из Подмосковья. Кроме того, накоплен уникальный опыт более чем 120 практических кейсов в гражданском и уголовном производстве.

«Хотелось бы, чтобы в судебных разбирательствах принимали участие независимые эксперты от медицины, люди, которые понимают в этом», — поделилась мнением главный врач Истринской больницы Наталья Шокова.

Еще одна важная тема форума — первичная специализированная аккредитация медиков. Она проходит на базе оборудованного правительством области аккредитационно-симуляционного центра «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского». В работе комиссий задействовано 485 специалистов из ведущих медицинских организаций Подмосковья.

Введение аккредитации, то есть допуска к больному только врача, прошедшего строгий экзамен у самого профессионального медицинского сообщества, позволяет улучшить удовлетворенность населения качеством здравоохранения, не допустить к пациенту не полностью подготовленных врачей. В прошлом году в России ее не смогли пройти 11 процентов от общего количества окончивших ординатуру. В ходе форума было отмечено, что необходим четкий алгоритм, как действовать в этой ситуации — чтобы человек был при деле, но при этом в рамках своей реальной компетенции.

«Раньше человек, отучившийся 2 года, мог сразу идти оказывать помощь больному. Сейчас не так — ты отучился 2 года и профессиональное сообщество должно посмотреть, достаточно ли у тебя знаний и умений для этого, — сказал Леонид Рошаль. — Для пациентов это хорошо. Для тех, кто обучает и выпустил человека недоученного, — это сложно, и, конечно, это проблема для самих тех, кто не проходит. Но это значит — учись!»

Главный врач Солнечногорской ЦРБ Лариса Борисова отметила, что большую роль в овладении специальностью играет реальная практика и наставничество: «Любой врач требует адаптации к тем условиям, которые ему ставят. Работа с манекенами — это не то, что с живыми людьми, требуется практика. Врачи приходят к нам достойные, более того, любой из них еще потом и стажируется на рабочем месте. В Московской области закрепляют опытных специалистов за молодыми, есть школа кураторов, наставников, которые помогают».

Отдельное внимание в ходе форума было отведено инициативам по изменению законодательства о врачебной деятельности.

«Национальная медицинская палата принимала участие в разработке поправок к Конституции РФ, которые были приняты. Теперь НМП выходит с предложениями по дальнейшему их развитию. Они уже касаются и терминологии, и социальных гарантий медработникам, и многого другого», — сказал Сергей Лившиц.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул важную роль профессиональных некоммерческих медицинских организаций в системе здравоохранения.