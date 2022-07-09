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Медведев назвал уже решенную задачу спецоперации на Украине

Зампред СБ Медведев заявил, что после начала СВО с Россией начали считаться как с СССР

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

После начала специальной военной операции по защите жителей республик Донбасса с Россией начали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом. Такую решенную задачу СВО назвал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал политик.

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Медведев вспомнил, что Россия, состоя в G8, не была приглашена на встречу «семерки», на которой обсуждались вопросы и обороны, и экономики западных стран. Плохо, когда со страной не считаются, считает политик. В связи с этим он объяснил, почему важно, чтобы государство уважали.

«Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — написал Медведев.

Ранее политик заявил, что народ Украины преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее. По его мнению, в последние годы украинцам пришлось нелегко из-за неустойчивой экономики и госпереворота.

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Анастасия Шейкина
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