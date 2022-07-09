Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Академик назвал возможные пути завоза новых вариантов омикрона в Россию

Академик Нетесов заявил, что новые варианты омикрона могут попасть в Россию через туристов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов назвал возможные пути завоза новых вариантов омикрон-шамма коронавируса в Россию в беседе с газетой «Известия».

По мнению Нетесова, новые штаммы в Россию привозят преимущественно туристы, которых в настоящее время особенно много в Турции. «Через две-три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса», — заявил он. При этом данные Роспотребнадзора указывают на то, что небольшое количество новых вариантов в страну уже попало.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск решил не покупать Twitter
Диетолог рассказала об ускоряющих старение продуктах
Академик назвал возможные пути завоза новых вариантов омикрона в Россию
Русские хакеры взломали энергетическую госкомпанию Литвы
Россия уличила США в затягивании конфликта на Украине
Гинзбург перечислил плюсы отсутствия аппетита в жару
Стало известно о подготовке к отставке Джонсона за полгода
Стало известно о применении российского ружья радиоэлектронной борьбы на Украине
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Умер актер из «Клана Сопрано» Тони Сирико
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.